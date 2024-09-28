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В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

Из «благополучной Европы» в Белоруссию ежемесячно бегут десятки тысяч украинцев. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает ТАСС.

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