В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

Из «благополучной Европы» в Белоруссию ежемесячно бегут десятки тысяч украинцев. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает ТАСС.
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