«Мы для них не люди»: бойцы рассказали об ужасах плена ВСУ

Наши бойцы, вернувшиеся из плена, рассказывают об издевательствах, которые перенесли. Сейчас в госпитале Минобороны Подольска восстанавливаются 22 военнослужащих, которые 10 дней назад вернулись на родину в результате обмена.
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