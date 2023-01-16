Царьград

5 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Пентагону пиздец!Против России гот...
  • Николай Герасименко
    "Испугавшиеся патриоты" и откровенные власовцы конечно же есть в нашей стране. Они всегда были и будут. Но приведенны...Зреет "тихое несо...
  • Виталий Цуканов
    Твари шевелятся. Хотят прирасти хотелками! Типа- нас много! Хер вам! Вся Россия убьёт весь западный пидороа еронаци...Зреет "тихое несо...

Во втором городе Армении вспыхнул пожар в одном из магазинов — подробности

Во втором городе Армении вспыхнул пожар в одном из магазинов — подробности

В Гюмри в ночь на 16 января случилось ЧП. Сотрудники соответствующих служб выяснили, в чём дело16 января в 02:16 в Ширакский областной центр кризисного управления поступил звонок о том, что вспыхнул пожар в продуктовом магазине на улице Шаумяна.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх