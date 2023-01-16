Во втором городе Армении вспыхнул пожар в одном из магазинов — подробности

В Гюмри в ночь на 16 января случилось ЧП. Сотрудники соответствующих служб выяснили, в чём дело16 января в 02:16 в Ширакский областной центр кризисного управления поступил звонок о том, что вспыхнул пожар в продуктовом магазине на улице Шаумяна.