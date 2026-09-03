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FiNE NEWS

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Мьянма и Россия планируют совместное строительство современного порта

Вице-президент Мьянмы сообщил о планах реализации совместного с Россией проекта строительства порта. Этот проект направлен на развитие морской инфраструктуры страны и усиление торгово-экономических связей с международными партнерами.

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