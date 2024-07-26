Контрразведка США предостерегает стартапы не связываться с китайскими инвесторами

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) разослал руководителям технологических стартапов предупреждение о том, что иностранные враждебные государства, включая Китай, используют инвестиции для получения конфиденциальных данных и создания угрозы национальной безопасности.
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