Порты Актау будет сотрудничать с Грецией

Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с мэром города Пирей (Греция) Яннисом Моралисом, в ходе которого стороны достигли договоренности об установлении сотрудничества между городами Актау и Пирей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии