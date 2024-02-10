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Порты Актау будет сотрудничать с Грецией

Порты Актау будет сотрудничать с Грецией

Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с мэром города Пирей (Греция) Яннисом Моралисом, в ходе которого стороны достигли договоренности об установлении сотрудничества между городами Актау и Пирей.

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