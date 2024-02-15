Чем обслуживать китайскую механику? Ответ где-то рядом…

Сегодня большинство наших автомобилистов при покупке очередной «ласточки» первым делом обращают внимание на ценник, а ситуация такова: у Haval Jolion, самой популярной иномарки в нашей стране по итогам прошлого года, разница в цене между двух- и трехпедальными переднеприводными версиями со 143‑сильным двигателем — минимум 300 000 рублей.