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Чем обслуживать китайскую механику? Ответ где-то рядом…

Чем обслуживать китайскую механику? Ответ где-то рядом…

Сегодня большинство наших автомобилистов при покупке очередной «ласточки» первым делом обращают внимание на ценник, а ситуация такова: у Haval Jolion, самой популярной иномарки в нашей стране по итогам прошлого года, разница в цене между двух- и трехпедальными переднеприводными версиями со 143‑сильным двигателем — минимум 300 000 рублей.

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