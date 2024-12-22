Депутат рады указал на сигналы Маска Зеленскому об изменении курса

Американский предприниматель Илон Маск посылает четкие сигналы президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая), что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет работать с идеологическими оппонентами.
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