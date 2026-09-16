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Пронедра

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«Герани» перевели удары в круглосуточный режим и давят тыл ВСУ без пауз

«Герани» перевели удары в круглосуточный режим и давят тыл ВСУ без пауз

Российские войска увеличили плотность беспилотных ударов по тыловой инфраструктуре Украины, фактически стирая границу между ночными и дневными атаками.

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