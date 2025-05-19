Россия начала применять неуязвимые для ПВО дроны с ИИ, способные самостоятельно выявлять цель

Маленькие умные беспилотники несут трехкилограммовый заряд на расстояние до 90 км.Вооруженные силы России начали активно использовать в зоне проведения спецоперации дроны, оснащенные искусственным интеллектом, что выводит тактику применения беспилотных аппаратов на новый уровень.
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