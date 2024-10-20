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Четыре депутата Госсовета РТ — участника СВО поздравили татарстанцев с Днем отца

Сегодня, 20 октября, в России отмечается День отца. Этот праздник был учрежден указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2021 году для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

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