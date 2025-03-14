❗️⚡️Порядка 150 - 200 истребителей поколения "4++" "Rafale" в новейших модификациях сойдут с производственной линии "Dassault" до 2029 - 2030 гг.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Порядка 150 - 200 истребителей поколения "4++" "Rafale" в новейших модификациях сойдут с производственной линии "Dassault" до 2029 - 2030 гг.