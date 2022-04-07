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ООН: необходимо расследовать нарушения прав человека после сообщений об убийстве пленных россиян на Украине

ООН: необходимо расследовать нарушения прав человека после сообщений об убийстве пленных россиян на Украине

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, комментируя видео, на которых запечатлены убитые на Украине российские пленные, заявил о необходимости расследовать все сообщения о нарушениях прав человека в этой стране Американская газета New York Times написала, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских военных над пленными и ранеными российскими военными.

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