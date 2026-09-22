Флориан Вирц может покинуть "Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна

Флориан Вирц открыт к возвращению в Бундеслигу и переходу в мюнхенскую "Баварию", при условии что немецкий клуб согласует условия с англичанами.
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