Наш потерянный мир

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Канада поступает с США в газовой сфере ровно так, как Америка ведёт себя с Европой

Канада поступает с США в газовой сфере ровно так, как Америка ведёт себя с Европой

Энергетическая промышленность Канады уже давно сетует на то, что руководство государства и бизнес упускают из виду глобальный всплеск спроса на СПГ, сначала в качестве замены угля, а теперь, в Европе, для замены российского трубопроводного газа.

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