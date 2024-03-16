Журналист из США Хеннингсен: Киев с 2014 хотел устроить геноцид на Донбассе

Действия украинских властей с 2014 года по отношению к Донбассу можно рассматривать как геноцид. Такое мнение выразил американский журналист Патрик Хеннингсен в беседе с ТАСС, находясь в ДНР после встречи с уполномоченным по правам человека в регионе Дарьей Морозовой.
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