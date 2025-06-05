Эта пенсия не будет вечной: почему наследники теряют накопления родственников

Пенсионные накопления — это деньги, которые россияне десятилетиями откладывают на старость. Но вот парадокс: если человек умирает после начала бессрочных выплат, накопления остаются в системе — родным они уже не достаются.
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