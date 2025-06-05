ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Эта пенсия не будет вечной: почему наследники теряют накопления родственников

Эта пенсия не будет вечной: почему наследники теряют накопления родственников

Пенсионные накопления — это деньги, которые россияне десятилетиями откладывают на старость. Но вот парадокс: если человек умирает после начала бессрочных выплат, накопления остаются в системе — родным они уже не достаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Владимир Тимошков
А с какого? Пенсионные накопления принадлежат пенсионном системе? Всю жизнь у человека изымается около 28% заработка? А еоньки отбросил, всё на корм чиномордам и делопутам?
Ответить
2 д.
наверх