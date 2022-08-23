Курская битва - сражение, окончательно переломившее ход Второй мировой войны

23 августа в России отмечается один из дней воинской славы страны – годовщина Курской битвы, окончательно положившая конец немецкому наступлению на Восточном фронте Второй мировой войны.
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