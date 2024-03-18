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У Украины нет планов продлевать контракт с «Газпромом» по транзиту газа

У Украины нет планов продлевать контракт с «Газпромом» по транзиту газа

Новое соглашение с компанией «Газпром» на транзит газа через Украину продлеваться не будет . О таких планах сообщил глава Минэнерго Украины Герман ГалущенкоНовое соглашение с компанией «Газпром» на транзит газа через Украину продлеваться не будет .

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