У Украины нет планов продлевать контракт с «Газпромом» по транзиту газа

Новое соглашение с компанией «Газпром» на транзит газа через Украину продлеваться не будет . О таких планах сообщил глава Минэнерго Украины Герман ГалущенкоНовое соглашение с компанией «Газпром» на транзит газа через Украину продлеваться не будет .