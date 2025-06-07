На участке Госграницы в Курской области по-прежнему ложная ситуация. Уже больше месяца армия киевского режима делает попытки наступления – все успешно отражаются, несмотря на то, что гарнизон российской армии испытывает сложности с логистикой.
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