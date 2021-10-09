Атомные подлодки Северного флота провели учебную дуэль в Баренцевом море

МУРМАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Две атомные подводные лодки Северного флота провели в Баренцевом море учебную "дуэль" с применением торпед, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.
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