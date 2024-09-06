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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» о критике в адрес вратаря Миски: «Мы знаем и видим, откуда идет ее львиная доля. Как правило, это одни и те же люди»

– Некоторые уже готовы его распять. Сколько времени готовы спокойно и без нервов ждать, когда новички вольются в нашу систему? – Знаете, мы знаем и видим, откуда идет львиная доля критики в адрес Хантера.

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