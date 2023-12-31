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Русская весна

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«Русские ястребы» шалят на горловском направлении (ВИДЕО)

«Русские ястребы» шалят на горловском направлении (ВИДЕО)

Отряд «Русских ястребов» из 238-й артиллерийской бригады ВС РФ наносят точные удары по узлам связи и купольным камерам боевиков ВСУ, лишая противника возможности оценивать реальную обстановку на передовой.

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