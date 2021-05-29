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«Реал» удивлен решением Аллегри возглавить «Ювентус». «Мадрид» не успел начать официальные переговоры с ним

Стало известно, как сорвалось назначение Массимилиано Аллегри в «Реал». Мадридский клуб хотел начать переговоры с итальянцем только после официального объявления об уходе Зинедина Зидана.

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