Касаткина выиграла 10 из 13 матчей против соперниц из топ-3

Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Риме обыграла третью ракетку мира Паулу Бадосу – 6:4, 6:4. Россиянка сравняла счет в противостоянии с испанкой – 1:1.

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