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Матвиенко рассказала о задачах женского форума БРИКС

Матвиенко рассказала о задачах женского форума БРИКС

Первый женский форум БРИКС позволит выработать конкретные предложения по решению основных проблем, существующих в странах-участницах, которые будут донесены до глав государств накануне саммита в Казани, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 сентября на полях IV Евразийского женского форума.

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