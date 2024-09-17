Матвиенко рассказала о задачах женского форума БРИКС

Первый женский форум БРИКС позволит выработать конкретные предложения по решению основных проблем, существующих в странах-участницах, которые будут донесены до глав государств накануне саммита в Казани, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 сентября на полях IV Евразийского женского форума.