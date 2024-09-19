Таможенники поймали в Приморье китайца с корнями женьшеня на 3,7 млн рублей

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали в лесу в южном районе Приморья 60-летнего гражданина Китая, нарвавшего корни краснокнижного дикорастущего женьшеня на сумму 3,7 млн рублей, сообщила 19 сентября пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
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