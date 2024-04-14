Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу

Ядерный инцидент на Запорожской АЭС, который могут вызвать обстрелы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), затронет Украину и часть Европы, заявил в беседе с ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
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