Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу

Ядерный инцидент на Запорожской АЭС, который могут вызвать обстрелы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), затронет Украину и часть Европы, заявил в беседе с ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.