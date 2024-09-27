Пассажиры 13 часов провели в полете, но вернулись в тот же аэропорт, из которого вылетали

Igor Shumarin

Когда то мой папа летел в командировку на север. Но при вылете из Москвы у самолёта не убралось шасси. Пилоты долго кружились над аэропортом вылета, выбрасывая топливо (полный бак) за борт. И только когда топлива осталось только на манёвр посадки - пошли на посадку в аэропорт вылета.