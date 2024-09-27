Пассажиры рейса Emirates провели 13 часов в воздухе, но так и не достигли своей цели — вместо этого они вернулись в аэропорт, из которого вылетели.
Пассажиры 13 часов провели в полете, но вернулись в тот же аэропорт, из которого вылетали
Комментарии
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Igor Shumarin
Когда то мой папа летел в командировку на север. Но при вылете из Москвы у самолёта не убралось шасси. Пилоты долго кружились над аэропортом вылета, выбрасывая топливо (полный бак) за борт. И только когда топлива осталось только на манёвр посадки - пошли на посадку в аэропорт вылета.
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14 час.
Александр Николаевич
Когда 35 лет(!!!) служил на Камчатке, сначала летал с посадками в Красноярске и пр. Потом вдоль Севморпути (на полчаса быстрее Солнца)! О подобной хрени, что сделали ЕМИРАТЕС и слышать не приходилось...!
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10 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что обошлось всё.
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8 час.
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