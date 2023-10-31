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«Сбербанк» повысил ставки по вкладам вслед за повышением ставки ЦБ

«Сбербанк» повысил ставки по вкладам вслед за повышением ставки ЦБ

Ставку по рублевым вкладам повысил до 14% годовых «Сбербанк», сообщила 31 октября его пресс-служба. Повышение ставки по вкладам было сделано после повышения ключевой ставки Центробанком, решение о котором было принято в пятницу, 27 октября, заявил директор департамента «Занять и сберегать» банка Сергей Широков.

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