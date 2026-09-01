Доклад ООН: уровень моря повышается быстрее, чем когда-либо

Главные причины повышения уровня моря связаны с глобальным потеплением. По мере нагревания океанская вода расширяется и занимает больший объем, а таяние ледников и ледяных щитов добавляет в океан новые массы воды.
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