В Москве на 15 суток арестовали историка Гнилорыбова

На автора канала "Архитектурные излишества" составили протокол о неповиновении полиции.Историка и автора телеграм-канала "Архитектурные излишества" Павла Гнилорыбова задержали в Москве и арестовали на 15 суток за неповиновение требованиям полиции.
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