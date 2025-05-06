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Царьград

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В Москве на 15 суток арестовали историка Гнилорыбова

В Москве на 15 суток арестовали историка Гнилорыбова

На автора канала "Архитектурные излишества" составили протокол о неповиновении полиции.Историка и автора телеграм-канала "Архитектурные излишества" Павла Гнилорыбова задержали в Москве и арестовали на 15 суток за неповиновение требованиям полиции.

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