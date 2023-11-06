Опять зима ткет за окном холсты (Юрий Михайлов)

Опять зима ткет за окном холсты, Они уже отбелены чудесно. И осень не в обиде: все тут честно, Все помыслы зимы ясны, чисты – Сменила щегольство осенних дней И их дождливо-голое банкротство… И чувство безнежное сиротства Сегодня не скулит в душе моей.