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ПОЭЗИЯ

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Опять зима ткет за окном холсты (Юрий Михайлов)

Опять зима ткет за окном холсты (Юрий Михайлов)

Опять зима ткет за окном холсты, Они уже отбелены чудесно. И осень не в обиде: все тут честно, Все помыслы зимы ясны, чисты – Сменила щегольство осенних дней И их дождливо-голое банкротство… И чувство безнежное сиротства Сегодня не скулит в душе моей.

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Комментарии
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Михайлов Юрий
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2 д.
МЮ
Михайлов Юрий
Опять зима ткет за окном холсты (Юрий Михайлов)
Ответить
2 д.

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