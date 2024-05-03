Глава МИД Британии Кэмерон приехал в Киев и объявил о новой помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон приехал с визитом в Киев и объявил о новой помощи Украине. В безвозмездные поставки Лондона Киеву, по его словам, войдут высокоточные бомбы, ракеты противовоздушной обороны (ПВО) и оборудование для 100 мобильных групп ПВО.