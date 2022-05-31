NYT: чиновники США считают, что конфискация активов РФ подорвет доверие к их экономике

Представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов, информирует газета New York Times со ссылкой на собственные источники.
Представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов, информирует газета New York Times со ссылкой на собственные источники.
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