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NYT: чиновники США считают, что конфискация активов РФ подорвет доверие к их экономике

NYT: чиновники США считают, что конфискация активов РФ подорвет доверие к их экономике

Представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов, информирует газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

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