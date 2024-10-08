В Краснодаре суд решит судьбу участника СВО Эдуарда Долгих

8 октября 2024 года в Октябрьском районном суде Краснодара будут рассматривать вопрос о продлении меры пресечения воину-контрактнику Эдуарду Долгих, которого уже месяц держат в СИЗО вопреки нормам законодательства об освобождении от уголовной ответственности в период специальной военной операции.