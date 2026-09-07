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stroim21

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Геометрия урожая: 8 схем планировки огорода, которые превращают грядки в украшение участка

Геометрия урожая: 8 схем планировки огорода, которые превращают грядки в украшение участка

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни огороды выглядят как продолжение жилого пространства, а другие напоминают утилитарную производственную площадку? Разница почти никогда не кроется в сортах томатов или дороговизне материалов для бортов.

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