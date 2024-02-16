Странные предметы советского быта, которые реально облегчали жизнь

Лидия

Прибором для удаления косточек из вишни пользуюсь до сих пор. Лучше не встретился. Яблокорезка на доли тоже хороша, для яблочной шарлотки лучше не придумаешь Современные хлипкие и гнутся. Жалею, что выкинула барометр, и вообще всё советское крепкое и надёжное.