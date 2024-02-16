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  • xe es
    и все вещи полезные для своего примененияСтранные предметы...
  • Сергей
    Сложно определить что это такое /Фото:yaplakal.com-кистевой динамометр .....Странные предметы...
  • Лидия
    Прибором для удаления косточек из вишни пользуюсь до сих пор. Лучше не встретился. Яблокорезка на доли тоже хороша, д...Странные предметы...

Странные предметы советского быта, которые реально облегчали жизнь

Странные предметы советского быта, которые реально облегчали жизнь

В эпоху Советского Союза было множество предметов быта, которые сегодня могут показаться нам странными.

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Комментарии
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Лидия
Прибором для удаления косточек из вишни пользуюсь до сих пор. Лучше не встретился. Яблокорезка на доли тоже хороша, для яблочной шарлотки лучше не придумаешь Современные хлипкие и гнутся. Жалею, что выкинула барометр, и вообще всё советское крепкое и надёжное.
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10 час.
Сергей
Сложно определить что это такое /Фото:yaplakal.com-кистевой динамометр .....
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10 час.
xe es
и все вещи полезные для своего применения
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6 час.

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