В эпоху Советского Союза было множество предметов быта, которые сегодня могут показаться нам странными.
Странные предметы советского быта, которые реально облегчали жизнь
Комментарии
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Лидия
Прибором для удаления косточек из вишни пользуюсь до сих пор. Лучше не встретился. Яблокорезка на доли тоже хороша, для яблочной шарлотки лучше не придумаешь Современные хлипкие и гнутся. Жалею, что выкинула барометр, и вообще всё советское крепкое и надёжное.
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10 час.
Сергей
Сложно определить что это такое /Фото:yaplakal.com-кистевой динамометр .....
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10 час.
xe es
и все вещи полезные для своего применения
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6 час.
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