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Де’Энтони Мелтон исполнил 3-очковый под сирену в матче с «Нетс»

Де’Энтони Мелтон исполнил 3-очковый под сирену в матче с «Нетс»

Защитник «Сиксерс» Де’Энтони Мелтон исполнил «баззер» в матче с «Нетс» (115:106). Мелтон закрыл первую половину дальним попаданием под сирену – 63:57.

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