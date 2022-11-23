Де’Энтони Мелтон исполнил 3-очковый под сирену в матче с «Нетс»

Защитник «Сиксерс» Де’Энтони Мелтон исполнил «баззер» в матче с «Нетс» (115:106). Мелтон закрыл первую половину дальним попаданием под сирену – 63:57.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Медведева о смерти Горшкова: «Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать»
- «Навсегда в наших сердцах». Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова
Свежие комментарии