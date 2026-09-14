Лихачев сообщил о почти 30 погибших в результате ударов ВСУ по ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о почти 30 погибших в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и городу Энергодар за последние четыре с половиной месяца.