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Вертолетам ВМФ поставят задачу по уничтожению надводных дронов

Вертолетам ВМФ поставят задачу по уничтожению надводных дронов

РИА Новости / Вадим Савицкий В министерстве обороны России разработали и утвердили новую программу боевой подготовки вертолетных подразделений морской авиации по уничтожению морских беспилотников, сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

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