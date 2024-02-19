Вертолетам ВМФ поставят задачу по уничтожению надводных дронов

РИА Новости / Вадим Савицкий В министерстве обороны России разработали и утвердили новую программу боевой подготовки вертолетных подразделений морской авиации по уничтожению морских беспилотников, сообщают "Известия" со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии