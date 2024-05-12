Избыток жира в организме помогает выявить людей, подверженных риску перелома позвоночника

Согласно исследованию, представленному на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов, проходившем 11–14 мая в Стокгольме, избыток жира в организме потенциально может предсказать, какие женщины и мужчины старше 50 лет подвержены риску перелома позвоночника.
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