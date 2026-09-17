Кости Хейсканен выразил удивление реакцией Запада на визит в Крым

Финский общественник Кости Хейсканен удивлён негативной реакцией западных СМИ на его визит в Крым. Он подчеркнул, что крымчане считают Россию своей родиной и опровергнул заявления об "оккупации", напоминающие итоги мартовского референдума 2014 года.