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Царьград

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Кости Хейсканен выразил удивление реакцией Запада на визит в Крым

Кости Хейсканен выразил удивление реакцией Запада на визит в Крым

Финский общественник Кости Хейсканен удивлён негативной реакцией западных СМИ на его визит в Крым. Он подчеркнул, что крымчане считают Россию своей родиной и опровергнул заявления об "оккупации", напоминающие итоги мартовского референдума 2014 года.

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