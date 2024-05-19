Политика как он...
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Политика как она есть

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Голому рубашка-2

Голому рубашка-2

Из китайских соцсетей, по итогам визита Путина. Добрый день, Империя. Согласитесь, очень кучно пошло: суд арестовал российские активы немецкого Commerzbank почти на €94 млн по иску Русхимальянса.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;На месте британцев я бы задумался, как минимум&quot;. А ЗАЧЕМ?! ОНИ ТЕПЕРЬ, КАК ПРАПОРЩИК ИЗ АНЕКДОТА: &quot;ЧТО ТУТ ДУМАТЬ - ТРЯСТИ НАДО&quot;!
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15 час.
Людмила Петрухина
Как актуальны слова В.С.ВЫСОЦКОГО в наше время.👍💯👏👏👏
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13 час.

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