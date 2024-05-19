Из китайских соцсетей, по итогам визита Путина. Добрый день, Империя. Согласитесь, очень кучно пошло: суд арестовал российские активы немецкого Commerzbank почти на €94 млн по иску Русхимальянса.
Голому рубашка-2
Комментарии
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Владимир Соловьев
"На месте британцев я бы задумался, как минимум". А ЗАЧЕМ?! ОНИ ТЕПЕРЬ, КАК ПРАПОРЩИК ИЗ АНЕКДОТА: "ЧТО ТУТ ДУМАТЬ - ТРЯСТИ НАДО"!
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15 час.
Людмила Петрухина
Как актуальны слова В.С.ВЫСОЦКОГО в наше время.👍💯👏👏👏
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13 час.
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