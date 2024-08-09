ЗАВТРА, 10 августа, новоаннинцы отметят День физкультурника 💪💪💪 Участников мероприятия ожидает насыщенная ПРОГРАММА на центральномстадионе: 09.
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ЗАВТРА, 10 августа, новоаннинцы отметят День физкультурника 💪💪💪 Участников мероприятия ожидает насыщенная ПРОГРАММА на центральномстадионе: 09.