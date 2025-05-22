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Царьград

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США одобрил продажу 1400 высокоточных бомб Польше на $180 млн

США одобрил продажу 1400 высокоточных бомб Польше на $180 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Польше 1400 высокоточных бомб GBU-39/B на сумму $180 млн. Сделка включает расходные материалы и оборудование.

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