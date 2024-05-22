Конгрессвумен Грин заявила, что в ФБР планировали убить Трампа

Спецслужбы разрабатывали план по ликвидации экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила американская конгрессвумен, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х*.
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