Методист Мушта: если ребенок не разбирается с математикой, то лишает себя логики

Очень часто школьникам лучше даются либо гуманитарные предметы, либо те, что связаны с математикой. Подростки в таких случаях могут выбрать более легкое для себя направление, при этом пренебрегая тем, что кажется для них более сложным.
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