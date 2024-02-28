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Методист Мушта: если ребенок не разбирается с математикой, то лишает себя логики

Методист Мушта: если ребенок не разбирается с математикой, то лишает себя логики

Очень часто школьникам лучше даются либо гуманитарные предметы, либо те, что связаны с математикой. Подростки в таких случаях могут выбрать более легкое для себя направление, при этом пренебрегая тем, что кажется для них более сложным.

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