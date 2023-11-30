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Эксперт Кущ: Киев умрет для глобального Юга из‑за политики против России

Эксперт Кущ: Киев умрет для глобального Юга из‑за политики против России

РИАМО - 30 ноя. Страны глобального Юга отвернутся от Киева на фоне его антироссийской политики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, пишет РИА Новости.

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