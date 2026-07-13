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Родри: «Франция – одна из лучших команд ЧМ, в отличной форме, но и Испания тоже. Нам надо контролировать игру. Это серьезный вызов, но мы их уже побеждали»

Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданиями от матча против Франции. Испанцы завтра сыграют с французами в полуфинале ЧМ-2026 .

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